Россия может ввести запрет на экспорт риса
Из-под действия документа, который ограничит вывоз с 1 июля по 31 декабря 2022, предлагается
27 мая 2022, 22:59
Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства о запрете экспорта риса и рисовой крупы с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.
«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой», — говорится в документе.
Временный запрет не распространяется на рис, вывозимый из страны в государства-участники ЕАЭС, а также для оказания гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.
Отдельно предполагается вывести из-под действия поставки в воинские части РФ за рубежом, а также в Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики.
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