Россия может ввести запрет на экспорт риса

Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства о запрете экспорта риса и рисовой крупы с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года включительно временный запрет на вывоз риса и крупы рисовой», — говорится в документе.

Временный запрет не распространяется на рис, вывозимый из страны в государства-участники ЕАЭС, а также для оказания гуманитарной помощи или в рамках международных транзитных перевозок.

Отдельно предполагается вывести из-под действия поставки в воинские части РФ за рубежом, а также ‎в Абхазию, Южную Осетию, Донецкую и Луганскую народные республики.