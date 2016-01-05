Россия начала поставки газа в замерзающий на Украине город

Поставки российского газа с территории Крыма в замерзающий украинский город Геническ в Херсонской области начались по распоряжению Владимира Путина, сообщает Российская газета.

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Накануне, 4 января, мэр Геническа от имени всех горожан обратился за помощью к российской стороне. Градоначальник просил обеспечить поставки газа, чтобы не дать жителям города замерзнуть. Свыше полутора тысяч человек остались в морозы без газоснабжения.

"Владимир Путин рассмотрел это обращение и, исходя из гуманитарных соображений, поручил проработать вопрос о возможности обеспечения подобных поставок, чтобы помочь жителям Геническа пережить сильные морозы", - отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.