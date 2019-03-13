Россия оказалась в конце Глобального пенсионного индекса

Французская компания по управлению активами Natixis Investment Managers опубликовала свой ежегодный Глобальный пенсионный индекс (Global Retirement Index), сообщает Inc.Russia.

На основе данных Всемирного банка и официальной статистики составители рейтинга оценивают самые разные параметры жизни пенсионеров: от возможности трудоустроиться до доступности медицинских услуг. Индекс включает 43 страны: всех участников ОЭСР, государства с передовой экономикой с точки зрения МВФ и членов группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Место России в новом рейтинге неприглядное, но обнадеживающее – с 40-го места страна за год поднялась на 38-е с общим показателем 46%.

Рейтинг учитывает 18 показателей, которые оцениваются от 0 до 100% и разбиты на 4 группы:

материальное благополучие (уровень экономического неравенства, медианная зарплата, уровень безработицы);

здравоохранение (продолжительность жизни, государственные расходы по здравоохранению на душу населения, расходы по страхованию здравоохранения);

качество жизни (удовлетворенность жизнью, уровень загрязнения атмосферы, качество воды и санитарная обстановка, биологическое разнообразие и среда обитания, окружающая среда);

финансовое состояние (доля пенсионеров по отношению к работающему населению, невозвращаемые банковские кредиты, инфляция, процентная ставка, налоговое бремя, государственное управление, уровень госдолга).

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Россия традиционно располагается в самом хвосте индекса Natixis, причем в этот раз по некоторым показателям наша страна даже ухудшила свои позиции. Например, по качеству жизни пенсионеров скатились с 36-й на 38-ю позицию. По уровню счастья – девятые с конца. Плохи дела и в сфере здравоохранения – на предпоследнем 42-м месте, опередив лишь Индию. По расходам на страховую медицину – четвертые снизу. Ожидаемая продолжительность жизни – предпоследние в списке.

По уровню доходов на душу населения – пятые снизу. Но хуже всего в нашей стране обстоят дела с финансовым состоянием пенсионеров. Уж тут Россия прочно обосновалась на последнем 43-м месте, причем уже третий год подряд.

По мнению составителей индекса, в России значительно улучшилась ситуация с процентной ставкой и налоговым давлением (12-е место в общем зачете). Кроме того, страна вырвалась на второе место в мире по низкому уровню государственного долга. Еще один показатель, по которому Россия не уступает самым развитым странам – уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения – даже выше среднемирового значения.

В 2018 году в Глобальном пенсионном индексе сменился лидер: вместо Норвегии на первой строчке оказалась Швейцария – это единственная из всех стран, попавшая в десятку лучших по всем четырем группам показателей индекса. Улучшила свою позицию в рейтинге и Исландия: она поднялась с третьей строчки на вторую благодаря самому высокому баллу по материальному благополучию пенсионеров. За ней следует бывший лидер индекса Норвегия. В топ-5 также входят Швеция и Новая Зеландия. Прорывом года составители индекса признали Ирландию, которая впервые в истории ворвалась в первую десятку. В этой стране, в частности, резко улучшилась ситуация с занятостью, что позволило оптимизировать налоговую нагрузку и снизить неравенство доходов.