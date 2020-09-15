Россия открыла границу с Южной Осетией

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об открытии границ с Южной Осетией. Об этом сообщает ТАСС.

"Россия открывает границу с Южной Осетией. С сегодняшнего дня граждане Южной Осетии снова смогут беспрепятственно въезжать в Россию, а жители нашей страны – пересекать границу с этой республикой. Также снимаются для некоторых специалистов ограничения на въезд в страну и выезд из нее, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции", – пишет пресс-служба кабмина.

Въезд и выезд из страны разрешен членам экипажей морских и речных судов, находящихся в российских портах. Также ограничения не будут действовать для специалистов, которые участвуют в проведении контроля качества оборудования, выпускаемого российскими компаниями по контрактам, связанным со строительством атомных станций за рубежом в рамках международных договоров с иностранными партнерами.