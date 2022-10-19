Россия попала в топ-10 стран с наибольшим числом обладателей состояний от $100 млн

В России проживают 435 человек, обладающих состоянием более 100 млн долларов, пишет Forbes со ссылкой на исследование компаний Henley & Partners и New World Wealth.

«У России десятое место в списке стран, ранжированных по числу элитариев с состояниями от 100 млн долларов — в ней проживает 435 сверхбогатых людей. Для сравнения: у расположенной в списке ниже Франции — 380, у Италии — 298», — отмечает издание.

В первой тройке по числу центимиллионеров — США, Китай и Индия, там проживают 9730, 2021 и 1132 сверхбогатых человека соответственно. Далее идут: Великобритания — 968, Германия — 966, Швейцария — 808, Япония — 765, Канада — 541, Австралия — 463.

Количество центимиллионеров в мире — 25 490 человек, за последние 20 лет оно выросло более чем вдвое.

Гендиректор Henley & Partners Юрг Штеффен отметил, что уровень состояния в 100 млн долларов означает, что его обладатель «вряд ли когда-либо снова будет беспокоиться о деньгах».

Ранее стало известно, что треть доходов получают 10% богатейших россиян. Росстат впервые рассказал о неравенстве.