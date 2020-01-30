Россия приостанавливает железнодорожное сообщение с Китаем на неопределенный срок. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с завтрашнего дня, 31 января, почти все железнодорожные рейсы между Россией и Китаем отменят. Исключением станет только прямой рейс из Москвы в Пекин и обратно.

Также стало известно, что в Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также в Амурской области и Еврейской автономной области закроют пешеходные и дорожно-транспортные границы с КНР.

Новости

Прочее Алтайские медики рассказали, почему не стоит паниковать из-за коронавируса

О дальнейшей судьбе авиарейсов и о количестве возвращающихся в Россию из Китая граждан станет известно в первых числах февраля. Напомним, что ранее ряд отечественных авиакомпаний временно прекратили перелеты в Китай.

Также сообщается, что каникулы для китайских студентов, уехавших из России домой, продлили до 1 марта.

Как уже сообщал amic.ru, от коронавируса в Китае умерло 170 человек, а число зараженных достигло 7,7 тысячи человек. В России заболевших пока нет, хотя эксперты не исключают, что в страну вирус сможет проникнуть уже в феврале.