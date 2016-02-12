Россия стоит на втором месте по количеству смертей от селфи

Издание Priceonomics опубликовало рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за селфи за 2015 год. На первом месте по смертности от селфи стоит Индия. Там погибли 19 человек, пишет vistanews.ru.

На втором месте находится Россия. Там погибли семь человек. Третье место заняли США – там погибли пять человек. Всего в прошлом году в мире погибли 49 человек, делая селфи.

По данным экспертов, 75% погибших – это взрослые мужчины и лишь 27% – представители молодого поколения до 21 года. Чаще всего люди падали с высоты, стараясь сделать экстремальное селфи, – это 16 случаев из 49, 14 человек утонули, пытаясь сделать эффектный снимок под водой, восемь человек были сбиты поездом и еще четыре – застрелены.