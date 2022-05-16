Россия усилит войска на границе в случае вступления Финляндии в НАТО

Россия усилит группировку войск на границе, если Финляндия вступит в НАТО, заявил глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«В случае если в Финляндии, в непосредственной близости от нас, будут размещены наступательные, ударные вооружения НАТО, мы укрепим рубежи, усилим российскую группировку войск на границе», — написал сенатор в Telegram.

При этом он добавил, что «безопасности России ничего не угрожает».

Бондарев также заявил, что Финляндия и Швеция раньше «не горели желанием вступать в альянс», но США «упорно оказывают давление» на них и сейчас «практически дожали финнов».

15 мая власти Финляндии официально объявили о решении вступить в НАТО. Следом об этом заявило и руководство Швеции. Эти страны решили отказаться от многолетнего нейтралитета на фоне кризиса на Украине.