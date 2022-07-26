Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года

Роскосмос принял решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Борисов отметил, что основным приоритетом Роскосмоса станет предоставление российской экономике необходимых услуг в космической сфере. К ним относятся навигация, связь, передача данных и получение различной информации при помощи спутников.

При этом глава Роскосмоса подчеркнул, что забывать про научное направление работы в компании не станут, однако теперь основным приоритетом отечественной пилотируемой космонавтики станет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Начать ее формировать планируют к моменту выхода РФ из проекта МКС.