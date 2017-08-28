Россиян беспокоит рост трат на школу при падении уровня образования

Рост трат на обучение в школе беспокоит почти половину населения России, об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра".

Так, 46% опрошенных назвали наиболее серьезной проблемой современной российской школы рост дополнительных денежных затрат на обучение. 30% опрошенных беспокоит низкое качество образования и отсутствие интереса к учебе.

Далее идут необоснованные нововведения в школьном образовании (28%), низкий уровень подготовки учителей и падение их авторитета (25%), распущенность учеников (24%) и имущественное неравенство учеников (21%).

10% опрошенных обеспокоены плохой обеспеченностью школ учебниками, 8% - плохим отношением учителей к ученикам, 8% - казарменными порядками в школе, 7% - устаревшей системой школьного образования, а 6% россиян считают, что современные учебники устарели и не отвечают нынешним требованиям.

Опрос был проведен 18-22 августа в 137 населенных пунктах 48 регионов страны среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше.