Россиян начнут штрафовать за брошенные во дворах машины

Безответственным автовладельцам придется заплатить до трех тысяч рублей

2 июня 2020, 03:16, Илья Звягинцев

В новой редакции КоАП появилась статья, которая позволяет штрафовать владельцев брошенных разукомплектованных автомобилей, пишет "РГ". Пока формулировка выглядит неоднозначно. 

Под категорию "разукомплектованных" попадут сгоревшие авто, а еще машины, не имеющие одного либо нескольких кузовных элементов штатной конструкции, либо одного или нескольких стекол, внешних световых приборов, колес и шин. 

Согласно статье, владельцы, оставившие разукомплектованные либо брошенные транспортные средства в нарушение установленных требований благоустройства, получат штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей. 

Пока формулировка выглядит неоднозначно, потому что штрафы могут получить даже те, у кого ночью просто сняли колесо или фару. 

В Барнауле в гаражах нашли брошенный сгоревший автомобиль. Видео

В Барнауле в гаражах нашли брошенный сгоревший автомобиль. Видео

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