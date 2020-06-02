Россиян начнут штрафовать за брошенные во дворах машины

В новой редакции КоАП появилась статья, которая позволяет штрафовать владельцев брошенных разукомплектованных автомобилей, пишет "РГ". Пока формулировка выглядит неоднозначно.

Под категорию "разукомплектованных" попадут сгоревшие авто, а еще машины, не имеющие одного либо нескольких кузовных элементов штатной конструкции, либо одного или нескольких стекол, внешних световых приборов, колес и шин.

Согласно статье, владельцы, оставившие разукомплектованные либо брошенные транспортные средства в нарушение установленных требований благоустройства, получат штраф в размере от тысячи до трех тысяч рублей.

Пока формулировка выглядит неоднозначно, потому что штрафы могут получить даже те, у кого ночью просто сняли колесо или фару.