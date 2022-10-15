Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии

За дискредитацию армии россияне должны государству уже 85,7 миллиона рублей. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные официальной судебной статистики за первые шесть месяцев 2022 года.

Всего по ст. 20.3.3 КоАП РФ российские суды оштрафовали 2504 человека. Также есть один приговор за фейки об армии (статья 207.3 УК) — в июне Мещанский районный суд Москвы приговорил муниципального депутата Красносельского округа Алексея Горинова к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Всего фигурантами по этой статье проходят 87 человек.

Старший партнёр проекта «Сетевые свободы» Станислав Селезнев отметил резкий спад по делам о реабилитации нацизма (статья 354.1 УК). Но рост почти на четверть зафиксирован по 280-й статье УК («Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя»), увеличивается количество приговоров за оправдание терроризма и демонстрацию запрещённой символики.

Кроме того, эксперты отмечают снижение числа штрафов за несанкционированные митинги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.