Россиян предостерегли от согласия на обработку персональных данных на подозрительных сайтах

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предостерег россиян от повсеместного согласия на обработку персональных данных. Его слова передает агентство «Прайм».

По словам специалиста, при взаимодействии с органами государственной власти, кредитными организациями или потенциальными работодателями предоставление подробной информации оправдано.

При этом на некоторых сайтах оставлять свои данные не стоит, потому что их могут передать мошенникам.