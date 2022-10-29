Россиян предостерегли от согласия на обработку персональных данных на подозрительных сайтах
Специалист отметил, что стоит подумать, прежде чем оставлять о себе слишком много информации на сайте, где это кажется ненужным
Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предостерег россиян от повсеместного согласия на обработку персональных данных. Его слова передает агентство «Прайм».
По словам специалиста, при взаимодействии с органами государственной власти, кредитными организациями или потенциальными работодателями предоставление подробной информации оправдано.
При этом на некоторых сайтах оставлять свои данные не стоит, потому что их могут передать мошенникам.
«Если же вы зашли на сайт, например, развлекательного характера, который предполагает заполнение развернутой анкеты, в том числе с указанием личной информации, стоит задуматься — а зачем владельцам ресурса так много знать о вас?» — отметил эксперт.