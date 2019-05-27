Россиян предупредили о начале сезона активности клещей

В России начался сезон активности клещей, в связи с чем в большинстве субъектов страны проводятся акарицидные обработки, они уже закончены на территории более 84 тыс. га, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Вирус передается человеку в первые минуты присасывания зараженного клеща вместе с обезболивающей слюной, при употреблении в пищу сырого молока и при раздавливании клеща либо расчесывании места укуса. За две недели до посещения потенциально опасных территорий рекомендуется сделать прививку. Если клещ присосался, то в течение 96 часов людям без прививки делают серопрофилактику, то есть вводят человеческий иммуноглобулин против вируса. Необходимо надевать специальные защитные костюмы или одежду, через которую клещ не сможет заползти. Рубашка должна быть с длинными рукавами, которые у запястья укреплены резинкой. Ее необходимо заправить в брюки, а их в свою очередь – в носки и сапоги. При этом голову и шею нужно закрыть косынкой. Для защиты от клещей можно использовать репелленты, а также периодически осматривать одежду и тело. Роспотребнадзор рекомендует снимать клещей у врача.

В Роспотребнадзоре отметили, что количество обращений в медучреждения из-за укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, а случаи заражения клещевым боррелиозом и энцефалитом "единичные".

"С начала года привито от клещевого энцефалита более 2,1 млн человек, планируется привить более 3,1 млн человек. В субъектах Российской Федерации обеспечена готовность лабораторий по исследованию клещей, информационные памятки для населения о правилах индивидуальной защиты размещены на сайтах территориальных органов Роспотребнадзора", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее Роспотребнадзор напомнил, как защититься от клещей и переносимого ими вирусного энцефалита. Наименее благополучные регионы по заболеваемости энцефалитом – Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный, а также Тверская и Ярославская области.