Россиян предупредили о вспышке гриппа в Европе

Роспотребнадзор предупредил о повышенной активности вирусов гриппа А и В в странах Северной, Южной и Западной Европы.

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Вопрос дня Чем опасен грипп В и как им не заразиться?

"Отмечается рост циркуляции вирусов среди населения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, возрастание активности таких вирусов наблюдается в Европе с конца декабря.

Существенное количество заболевших гриппом выявлено в Великобритании.

Отмечается, что с октября 2017 года более 1,9 тыс. британцев были госпитализированы, 93 скончались.

Россиян призвали учитывать повышенную активность вирусов гриппа в Европе при планировании поездок за рубеж.