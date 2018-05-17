Россиян заставят установить новые счетчики в квартирах

В 2019 году будет принят закон, который сделает обязательной установку в жилых домах счетчиков с функцией дистанционной передачи показаний, пишут "Известия".

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По мнению авторов инициативы, это позволит навести порядок в сфере расчетов за услуги ЖКХ, поскольку информация о потребленных ресурсах будет отправляться автоматически.

Отмечается, что такое нововведение исключит возможность "подкрутить" на старом счетчике данные в обратную сторону, в результате чего затраты распределяются на всех жильцов дома.

"В каждом счетчике стоит электронная головка, своеобразный "мозг", которая передает показания в пределах 4-6 км в онлайн-режиме. Если весь дом подключен к такой системе, то своровать невозможно, потому что любое вторжение будет зафиксировано", - пояснил зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

Вскоре профильные ведомства приступят к разработке необходимых для принятия закона поправок в нормативные документы.