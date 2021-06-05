Россиян ждёт четырёхдневная рабочая неделя в июне
Три выходных подряд будет в связи с празднованием Дня России
5 июня 2021, 14:40, Роман Кильмяшкин
В июне россиян ждут длинные выходные. Это связано с тем, что 12 июня отмечают День России, который относится к нерабочим дням.
В этом году праздник выпадает на субботу, поэтому понедельник, 14 июня, станет выходным. Кроме того, в пятницу, 11 июня, рабочий день будет сокращённым.
Ранее президент Владимир Путин сделал для жителей России неожиданный подарок, продлив майские каникулы с 1 по 10 число. Но каникулы были не для всех. В частности, продолжили работать медицинские организации, банки и детские сады.
В нескольких министерствах отметили, что это была разовая акция, и подобные каникулы не станут ежегодными.
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