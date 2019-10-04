Россиянам для полного счастья нужна 161 тысяча рублей в месяц

Жителям России требуется зарабатывать в среднем 161 тысячу рублей, чтобы ощущать себя счастливыми. Как сообщает ТАСС, к таким выводам пришли аналитики портала по поиску работы Superjob на основании результатов опроса.

При этом мужчинам для счастья нужно почти на треть больше, чем женщинам. Если прекрасная половина будет счастлива при заработке 138 тысяч рублей в месяц, то сильная – при 181 тысяче.

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Также стоит отметить, что молодежи до 24 лет хватит и 118 тыс. рублей, в то время как людям старше 35 лет необходимо 172 тыс. рублей.

Больше всего для счастья требуется населению Москвы (212 тысяч рублей в месяц), Владивостока (205 тысяч рублей) и Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей), меньше всего – Липецка (124 тысячи рублей), Кирова (120 тыс. рублей) и Оренбурга (115 тыс. рублей).

Опрос проведен с 16 по 26 августа 2019 года. В нем участвовали 2,5 тыс. респондентов старше 18 лет.