Россиянам начнут продавать еду в долг

X5 Retail Group и "БКС банк" заключили договор о предоставлении рассрочки россиянам на покупку продуктов в сети супермаркетов "Перекресток", сообщает газета "Ведомости".

Для клиентов с высоким кредитным рейтингом после предоставления паспорта будут открываться специальные продуктовые карты с определенным кредитным лимитом и льготным периодом на его погашение.

Оформить их можно будет в любом из супермаркетов "Перекресток". При этом расплачиваться ей можно будет только в "Пятерочке". Таким образом планируется поддержать спрос на повседневные товары.

"При снижении реальных доходов населения такой инструмент позволяет облегчить доступ потребителей к денежным средствам (рассрочка оформляется за несколько минут)", – пояснил идею представитель ретейлера.