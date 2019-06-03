Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной придется на середину недели
3 июня 2019, 13:18, Роман Кильмяшкин
Роструд напомнил гражданам о том, что следующая рабочая неделя в России будет короткой, сообщает "Российская газета".
Дело в том, что 12 июня будет праздноваться День России. В связи с этим россиянам дают один выходной.
Праздник выпадает на среду. Понедельник, вторник, четверг и пятница будут рабочими. 11 июня считается предпраздничным днем и поэтому рабочий день сокращен на один час.
В целом, на июнь выпадает 19 рабочих дней и 11 выходных. А общее количество выходных в мае составило 13 дней, что лишь на один меньше, чем в январе.
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