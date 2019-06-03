Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

Роструд напомнил гражданам о том, что следующая рабочая неделя в России будет короткой, сообщает "Российская газета".

Дело в том, что 12 июня будет праздноваться День России. В связи с этим россиянам дают один выходной.

Праздник выпадает на среду. Понедельник, вторник, четверг и пятница будут рабочими. 11 июня считается предпраздничным днем и поэтому рабочий день сокращен на один час.

В целом, на июнь выпадает 19 рабочих дней и 11 выходных. А общее количество выходных в мае составило 13 дней, что лишь на один меньше, чем в январе.