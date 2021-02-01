Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в феврале

С 15 по 20 февраля у россиян будет единственная в 2021 году шестидневка, при этом на последней неделе месяца работать придется лишь три дня. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Роструда.

"При пятидневной рабочей неделе праздник 23 Февраля сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Такие трехдневные выходные стали возможны в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля", – рассказали в ведомстве.

Ранее amic.ru рассказал, что изменится в жизни россиян с 1 февраля 2021 года. В частности, власти увеличат размер социальных выплат, запретят материться в соцсетях, возьмут тюнинг автомобиля на контроль, сделают все кассовые чеки одинаковыми и внесут еще несколько значимых нововведений.