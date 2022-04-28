Роструд напомнил россиянам о двух коротких рабочих неделях в мае

В первой половине мая россиян ожидают длительные выходные и две короткие рабочие недели. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.

Выходные связаны с празднованием Дня Весны и Труда 1 мая и Дня Победы 9 мая.

В ведомстве напомнили, что благодаря решению правительства выходной с субботы, 1 января, был перенесён на 3 мая, а с воскресенья, 2 января, — на 10 мая.

«Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно», — сообщили в госинспекции.

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Вопрос дня Как мы будем отдыхать на майские праздники в 2022 году?

В ведомстве отметили, что праздничные дни не могут быть причиной для снижения зарплат работников, которые получают оклад. Если у сотрудников оклад не установлен, то за нерабочие праздничные дни им полагается дополнительное вознаграждение, даже если их не привлекали к работе. Размер этого вознаграждения должен быть прописан в коллективном договоре, соглашениях или утверждён локальным нормативным актом.

Ранее в Госдуме предлагали увеличить майские праздники до 10-дневных непрерывных каникул, однако на федеральном уровне эта идея не нашла поддержки.