Россиянам официально разрешили выращивать кур и кроликов на садовых участках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который официально разрешает выращивать кур и кроликов на садовых участках. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно этой норме, разводить животных и птицу можно будет при соблюдении земельного законодательства, ветеринарных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. Также эта возможность должна быть предусмотрена градостроительным регламентом.

Закон также упрощает передачу участков общего пользования в общедолевую собственность садовых товариществ.

Поправка допускает передачу имущества общего пользования в собственность организаций, осуществляющих газо-, водо-, тепло- и электроснабжение и водоотведение.