Россиянам порекомендовали отказаться от европейских вин и обратить внимание на российских производителей
Эксперты отмечают, что за последнее время производство вин увеличилось не только в России, но и в странах ближнего зарубежья, которые поставляют свой продукт в нашу страну
1 апреля 2022, 13:19, Илья Звягинцев
Россияне могут заменить вина из Европы винами из стран ближнего зарубежья и России. Об этом рассказала директор винной компании Дарья Сологуб.
По её словам, российские производители приближаются по качеству к европейским аналогам, однако значительно выигрывают в цене.
Также Сологуб в интервью РИА Новости порекомендовала обратить внимание на вина из стран ближнего зарубежья. По её словам, производство этого напитка нарастили в Армении. Также популярность стали набирать вина из Турции.
Эксперт добавила в список стран-производителей Сербию, Чили, Аргентину, а также Грецию.
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