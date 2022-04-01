Россиянам порекомендовали отказаться от европейских вин и обратить внимание на российских производителей

Россияне могут заменить вина из Европы винами из стран ближнего зарубежья и России. Об этом рассказала директор винной компании Дарья Сологуб.

По её словам, российские производители приближаются по качеству к европейским аналогам, однако значительно выигрывают в цене.

Также Сологуб в интервью РИА Новости порекомендовала обратить внимание на вина из стран ближнего зарубежья. По её словам, производство этого напитка нарастили в Армении. Также популярность стали набирать вина из Турции.

Эксперт добавила в список стран-производителей Сербию, Чили, Аргентину, а также Грецию.