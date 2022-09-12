Россиянам посоветовали не заключать срочных трудовых договоров при выходе на пенсию

Юрист Лариса Сорокина посоветовала россиянам не оформлять срочных трудовых договоров при выходе на пенсию. Её слова передаёт агентство «Прайм».

Специалист отметила, что если человек захочет уйти на пенсию — он не обязан дорабатывать определённые дни. Работодатель должен расторгнуть трудовой договор в день подачи заявления.

Если пенсионер попадает под сокращение, то он, как и остальные, должен получить выходное пособие. Иногда в таких случаях работникам предлагают заключить срочный договор, который потом можно продлить.

Сорокина отметила, что никто не может заставить человека подписать подобный договор. Они оформляются только при обоюдном согласии.