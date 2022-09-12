Россиянам посоветовали не заключать срочных трудовых договоров при выходе на пенсию
Юрист отметила, что работодатель не в праве заставлять человека оформлять подобный документ
12 сентября 2022, 08:55, Илья Звягинцев
Юрист Лариса Сорокина посоветовала россиянам не оформлять срочных трудовых договоров при выходе на пенсию. Её слова передаёт агентство «Прайм».
Специалист отметила, что если человек захочет уйти на пенсию — он не обязан дорабатывать определённые дни. Работодатель должен расторгнуть трудовой договор в день подачи заявления.
Если пенсионер попадает под сокращение, то он, как и остальные, должен получить выходное пособие. Иногда в таких случаях работникам предлагают заключить срочный договор, который потом можно продлить.
Сорокина отметила, что никто не может заставить человека подписать подобный договор. Они оформляются только при обоюдном согласии.
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