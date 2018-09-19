Россиянам призывного возраста дадут шанс на получение образования

В Госдуму внесли законопроект об уравнении возможностей получения непрерывного образования. Таким образом, молодых людей призывного возраста уравняют в возможностях получения непрерывного образования, пишет "Парламентская газета".

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Авторами инициативы выступили Ирина Яровая, Владимир Шаманов и Андрей Красов. Законопроект укрепляет право на образование, которое и так гарантировано и обеспечивается Конституцией РФ.

Для юношей предусмотрено право однократно использовать отсрочку от призыва в армию, но при получении высшего образования есть вторая отсрочка для тех, кто получил первую в школе. То есть те, кому исполнилось 18 лет еще в школе, получают первую отсрочку автоматически, а вторую используют для обучения в вузе.

Те же, кто окончил школу раньше 18 лет, первую отсрочку используют для вуза, а вторую - для перехода с бакалавриата в магистратуру. То есть складывается неравная ситуация, когда возможность непрерывного обучения на ступеньке высшего образования имеется не у всех выпускников школы, отметила вице-спикер.

"Законопроектом мы устраняем правовую коллизию и даем молодым людям право, не прерываясь, получить образование в колледже или магистратуре вне зависимости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе, что в полной мере соответствует требованиям Конституции и позиции Конституционного суда в этой части", - отметила Яровая.

Она также подчеркнула, что законопроект отражает согласованную с Министерством обороны позицию.