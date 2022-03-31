Россиянам рассказали, когда перестанут дорожать продукты

Долларовая инфляция, из-за которой во всём мире дорожают продукты, может закончиться при усилении деглобализации, когда крупнейшие экономические центры обособятся друг от друга. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.

По мнению экономиста, завершится этот процесс только через два-три года.

«До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение доли „продуктов“ на 10-15%», — пояснил Сергей Черников.

Ранее крупные торговые сети в России отказались от добровольного сдерживания цен на сахар.