Россиянам рассказали о следующих длинных выходных

Роструд напомнил россиянам, что следующий длинный отдых в 2019 году по случаю праздника наступит только почти через полгода, сообщает РИА "Новости".

В честь Дня народного единства у граждан РФ будут выходные со 2 по 4 ноября. А следующий праздничный день будет посреди недели. Речь идет о Дне России – 12 июня. Он придется на среду.

Напомним, в честь Дня весны и труда население России отдыхало с 1 по 5 мая, а в честь Дня Победы – с 9 по 12 мая.

Таким образом, общее количество выходных в месяце составило 13 дней, что лишь на один меньше, чем в январе.