Россиянам рассказали, от каких платежей по ЖКХ можно отказаться

Россияне не могут отказаться от оплаты за поставку ресурсов и вывоз мусора, но вправе не пользоваться допуслугами управляющих компаний.

Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

«Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Всё это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утверждённый на собрании жильцов с представителями УК и включенный в договор с управляющей компанией», — пояснила юрист.

По её словам, перечень услуг, которые УК должна оказывать в обязательном порядке, определяется законодательством. Если же компания навязывает не актуальные для конкретных жильцов услуги, то они могут направить заявление об отказе поставщику этих услуг.

Напомним, с 1 декабря в России произошла внеочередная индексация тарифов на коммунальные услуги.