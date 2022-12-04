Россиянам рассказали, от каких платежей по ЖКХ можно отказаться
Не все услуги в квитанции являются обязательными, пояснила экономист Юлия Финогенова
4 декабря 2022, 08:35, Никита Черников
Россияне не могут отказаться от оплаты за поставку ресурсов и вывоз мусора, но вправе не пользоваться допуслугами управляющих компаний.
Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.
«Можно отказаться от дополнительных услуг, таких как: телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах. Всё это может быть включено в квитанцию, но не входит в перечень услуг, утверждённый на собрании жильцов с представителями УК и включенный в договор с управляющей компанией», — пояснила юрист.
По её словам, перечень услуг, которые УК должна оказывать в обязательном порядке, определяется законодательством. Если же компания навязывает не актуальные для конкретных жильцов услуги, то они могут направить заявление об отказе поставщику этих услуг.
Напомним, с 1 декабря в России произошла внеочередная индексация тарифов на коммунальные услуги.
Комментарии
Новости партнеров