Россияне больше не смогут купить товары в IKEA

Шведская IKEA закрыла онлайн-распродажу в России для покупателей и корпоративных клиентов, сообщается на сайте компании.

Отныне магазины закрыты, они работают только на выдачу оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.

«Все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, будут обработаны, выданы или доставлены в течение августа и сентября в согласованное при заказе время», — говорится в сообщении.

Напомним, владеющая 17 гипермаркетами в РФ IKEA объявила о полном уходе из страны 15 июня.