Россияне делятся в соцсетях фотографиями пасхальных яиц и куличей

Весна наступила, как ни силилась зима замести наш город. Текут ручьи, солнце не только светит, но и греет, а вечером теперь светло, как и днем 🌞 И в преддверии светлой пасхи наша теплая подборочка пасхальной красоты: куличи, расписные яйца, живописные печеньки и даже пасхальные макаронс 🐰 Ну а как испечь вкусный и красивый кулич и красиво его украсить, смотрите в инстаграм у @lillozav 🍮 #уфа #пасха #каквкуснору #магазинкаквкусно #магазиндлякондитера #вседлякондитерауфа #вседлявыпечкиуфа #товарыдлявыпечки #товарыдлякондитера #кулич #пасхальныйкулич #формыдлявыпечки #весна #delicious #светлаяпасха #kakvkusnoshop

Публикация от все для кондитеров (@kak_vkusno_shop) 7 Апр 2018 в 7:26 PDT