Россияне изменили свое отношение к четырехдневной рабочей неделе

Число россиян, которые поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, уменьшилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob.

Во время предыдущего опроса инициативу поддерживали 49% опрошенных, а сейчас этот показатель сократился до 40%.

Чаще за переход на четырехдневную рабочую неделю высказываются женщины и молодые люди. За сокращенную рабочую неделю выступили 44% из возрастной категории моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет идею поддержали 37% респондентов.

Против лишнего выходного высказываются большинство людей с зарплатой меньше 80 тысяч рублей, поскольку они боятся потерять в деньгах.