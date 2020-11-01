Россияне изменили свое отношение к четырехдневной рабочей неделе
Поддерживать переход стали меньше
1 ноября 2020, 15:08, Илья Звягинцев
Число россиян, которые поддерживают переход на четырехдневную рабочую неделю, уменьшилось. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Superjob.
Во время предыдущего опроса инициативу поддерживали 49% опрошенных, а сейчас этот показатель сократился до 40%.
Чаще за переход на четырехдневную рабочую неделю высказываются женщины и молодые люди. За сокращенную рабочую неделю выступили 44% из возрастной категории моложе 24 лет, а среди респондентов старше 35 лет идею поддержали 37% респондентов.
Против лишнего выходного высказываются большинство людей с зарплатой меньше 80 тысяч рублей, поскольку они боятся потерять в деньгах.
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