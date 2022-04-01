Россияне могут столкнуться с дефицитом бананов уже в ближайший месяц

Уже в ближайший месяц в российских магазинах может возникнуть дефицит бананов. Об этом сообщил директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Разумовский в разговоре с РИА Новости, передает «Прайм».

По данным эксперта, урожай бананов, который сейчас собирают в Латинской Америке, не смогут доставить в Россию из-за введенных против страны санкций. Из-за этих мер основные пути доставки фрукта с континента оказались отрезанными.

«Это может привести уже в ближайший месяц к дефициту этого продукта на прилавках наших магазинов и супермаркетов», — сказал Разумовский.

Впрочем, бананы полностью не исчезнут с российских прилавков: хоть Латинская Америка и ведущий поставщик, бананы в Россию привозят также из Африки, утверждает специалист.