Россияне назвали главные недостатки отечественных курортов во время пандемии
Чаще всего туристов волнует несоблюдение противоэпидемических мер
Главным недостатком отечественных курортов во время пандемии коронавируса оказалось несоблюдение социальной дистанции. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на первого вице-президента Российского фонда мира Елену Сутормину.
По ее словам, 60% опрошенных отдыхающих пожаловались на отсутствие каких-либо мер противоэпидемической безопасности на пляжах и иных развлекательных объектах. Кроме того, россияне сообщают о больших очередях, отсутствии контроля за ношением масок и недостатке санитайзеров.
Отдельно туристы выделили и стандартные проблемы с сервисом – шум, дефицит необходимых предметов, грязные номера и грубость работников.
Больше всего жалоб поступает от россиян, побывавших в южных регионах страны, – Краснодарском крае и Крыму.