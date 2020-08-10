Россияне назвали главные недостатки отечественных курортов во время пандемии

Главным недостатком отечественных курортов во время пандемии коронавируса оказалось несоблюдение социальной дистанции. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на первого вице-президента Российского фонда мира Елену Сутормину.

По ее словам, 60% опрошенных отдыхающих пожаловались на отсутствие каких-либо мер противоэпидемической безопасности на пляжах и иных развлекательных объектах. Кроме того, россияне сообщают о больших очередях, отсутствии контроля за ношением масок и недостатке санитайзеров.

Отдельно туристы выделили и стандартные проблемы с сервисом – шум, дефицит необходимых предметов, грязные номера и грубость работников.

Больше всего жалоб поступает от россиян, побывавших в южных регионах страны, – Краснодарском крае и Крыму.