Россияне назвали главные претензии к условиям труда

Жители России назвали главные причины своего недовольства условиями труда, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ, который провел опрос среди граждан страны.

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Общество Названы самые востребованные профессии в России

Отмечается, что 82% работающих россиян в той или иной степени позитивно оценивают условия труда на рабочем месте (32% полностью удовлетворены и 50% скорее удовлетворены).

Основные претензии работников (35% среди неудовлетворенных) заключаются в шуме на рабочем месте, задымленности, отсутствии необходимого инвентаря и высокой нагрузке.

Каждый третий (30%) недовольный условиями труда респондент посетовал на бытовые моменты, такие как отсутствие туалета или душевой, плохая освещенность или некомфортная температура.

Кроме того, 18% опрошенных пожаловались на график работы, 12% - на недостаточно оборудованное рабочее место, 9% - на нарушения со стороны администрации и плохое отношение, а 4% - на несоблюдение техники безопасности (например, отсутствие средств индивидуальной защиты).

Большинство прошедших анкетирование (73%) уверены в соблюдении их работодателем норм охраны труда, предписанных российским законодательством.