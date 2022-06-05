Россияне назвали сумму, которую хотят накопить к пенсии

Лишь каждый девятый россиянин регулярно откладывает на старость, а половина из них хотели бы скопить к выходу на пенсию 4-5 миллионов рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом говорится в исследовании инвестиционной компании Anderida Financial Group.

«Более 70% россиян считают, что, выходя на пенсию, желательно иметь подушку безопасности, которая будет покрывать недостающие ежемесячные траты для поддержания привычного образа жизни. Около 10% опрошенных считают, что прожить на пенсию реально и откладывать средства необязательно. Оставшиеся 20% надеются на финансовую поддержку от детей и внуков», — сказано в исследовании.

Каждый второй, который собирается полагаться на свои сбережения, хочет скопить 4-5 млн рублей. Еще 30% хотели бы иметь более 5 млн рублей, оставшиеся респонденты — 2-4 млн рублей.

При этом лишь 11% россиян регулярно откладывают на пенсию — с 2020 года этот показатель вырос на 2 процентных пункта. У каждого второго ежемесячная сумма отчислений составляет порядка 7-10% от зарплаты и варьируется в пределах 6-15 тысяч рублей, подсчитали в компании.

Средние ежемесячные траты на пенсии 45% респондентов оценили в 40-50 тысяч рублей, 30% назвали диапазон от 50 до 70 тысяч рублей, 15% - 20-40 тысяч рублей, еще 10% - более 70 тысяч рублей в месяц.

По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, в качестве инструмента накопления на пенсию подавляющее большинство (80%) выбирают традиционные банковские вклады. Еще 10% покупают недвижимость в качестве инвестиции, 6% выходят на фондовый рынок, и лишь 4% выбирают НПФ. «На текущий момент оптимальным вариантом является осторожное сочетание банковских депозитов и российского и зарубежного рынков акций. Несмотря на снижение последних в этом году, сомневаться в их долгосрочной привлекательности нет ни малейших оснований», — считает он.

Компания проводила исследование в мае по репрезентативной выборке среди 1,5 тысяч совершеннолетних россиян, проживающих в крупных городах.