Россияне не хотят вступать в брак с силовиками или чиновниками

Россияне меньше всего хотят выходить замуж или жениться на сотрудниках полиции и чиновниках. Об этом сообщает РБК со ссылкой на портал SuperJob.

14% процентов мужчин и 10% опрошенных женщин заявили, что они никогда бы не вышли замуж или не женились на полицейском или сотруднике любого другого силового ведомства.

Мужчины также не очень хотят жениться на чиновницах, актрисах, моделях, танцовщицах, певицах и учителях.

Женщинам кажутся непривлекательными дворники, водители, актёры и стриптизёры.

Чаще всего мужчинам нравятся девушки, которые работают врачами, медсёстрами, менеджерами, экономистами и юристами, а женщинам — инженеры, менеджеры по продажам, программисты и директора.

При этом большинство опрошенных отметили, что они не обращают внимания на профессию будущего спутника.