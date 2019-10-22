Россияне не забрали выигрыши в лотерею на 2,8 млрд рублей

Сумма выигрышей всероссийских государственных лотерей, которые россияне по каким-то причинам не забрали, составляет 2,8 млрд рублей, пишут "Известия" со ссылкой на компанию "Столото".

Невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение шести месяцев с момента проведения тиража. По истечении этого периода средства поступают на специальный счет, где хранятся еще три года.

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Пока этот срок не истек, победитель еще может обратиться за деньгами, если имел уважительную причину (болезнь, отъезд и тому подобное) и может доказать это документально.

По данным "Столото", огромная доля (91,1%) забытых выигрышей приходится на сумму менее 150 рублей. До 999 рублей – 8,7%, более тысячи рублей – менее 1%. Самая же крупная не востребованная сумма – 10 млн рублей.

В основном победители не приходят за деньгами, поскольку теряют бумажные билеты или же просто лень идти за маленькой суммой. Между тем, как считает психолог Ольга Максимова, покупающие лотерейный билет рассчитывают на крупный выигрыш, а небольшую сумму воспринимают как "пощечину".

С 2014 года все лотереи в России являются государственными, поскольку организаторами выступают Минспорта и Минфин. Если граждане не обращаются за выигрышем полгода после тиража и три года, пока действует срок давности, то невостребованные деньги перечисляются в бюджет государства.