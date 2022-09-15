Россияне переходят на «длинные» депозиты

Весной 2022 года рекордная доходность по рублёвым депозитам мотивировала россиян размещать средства на вкладах в национальной валюте. При этом горизонт планирования населения в части накоплений сократился до минимальных трёх месяцев. Банки реагировали на клиентские настроения, предлагая максимальную выгоду именно по краткосрочным вкладам.

Постепенное снижение ключевой ставки и стабилизация экономической ситуации приводит к существенному замедлению темпов роста портфелей рублёвых сбережений и расширению горизонтов финансового планирования. Население выбирает всё более долгосрочные инструменты вложения, чтобы зафиксировать текущие ставки до их очередного снижения. Уже сейчас вкладчики готовы размещать средства более чем на шесть месяцев, а в начале 2023 года россияне, по прогнозам ВТБ, будут вкладывать деньги на срок от года.