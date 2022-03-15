Россияне пожаловались, что не могут зайти в веб-версию WhatsApp

У некоторых россиян утром 15 марта оказалась недоступна веб-версия мессенджера WhatsApp. «ФедералПресс» отмечает, что с такой проблемой столкнулись жители Екатеринбурга и Перми. Также жалобы на недоступность WhatsApp поступили из Благовещенска.

«Утром 15 марта перестал открываться WhatsApp с компьютера. При попытке загрузить страницу web.whatsapp.com, появляется сообщение, что не получается получить доступ к сайту. Мобильная версия пока работает», — отмечает пользовательница.

Sakhalife.ru тоже приводит данные о сбоях: единичные жалобы поступили из регионов (в том числе из алтайского Заринска, а также из Грозного, Томска, Воронежа, Саранска, Хабаровска, Казани) и 28 сообщений из Москвы.