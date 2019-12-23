Россияне рассказали о самых нежеланных подарках на Новый год

43% россиян заявили, что не хотели бы получить в качестве подарка на Новый год гаджеты. Опрос проводился среди пользователей сервиса Леди Mail.ru и Hi-Tech Mail.ru.

"В этом году почти половина (43%) респондентов поделились, что не хотели бы получить в подарок гаджеты. Если в новогоднем вишлисте все же есть техника, чаще всего это смартфон (25%), умные часы (18%) и ноутбук (16%). При этом мужчины добавляют в список еще и игровую приставку", – говорится в результатах исследования.

Самым желанным подарком мужчины назвали деньги, а женщины – путешествие.

В целом отмечать Новый год планируют 85% опрошенных. 65% будут делать это дома, а 8% отправятся с гости.