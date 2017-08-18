Россияне рассказали о своем отношении к свадебным гуляниям

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Свадебное торжество является неотъемлемой частью бракосочетания, по мнению 86% граждан РФ. При этом лишь 9% считают правильным устраивать дорогой праздник, пишет "Российская газета" со ссылкой на итоги опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, лидерами народного рейтинга обязательных элементов свадебного обряда стали регистрация в ЗАГСе (75%), родные и друзья (61%), а также костюмы жениха и невесты (59%).

Далее в списке расположились такие элементы, как праздничное застолье в ресторане, дома или на природе (56%), прогулка и фотосессия жениха и невесты (47%), подарки гостей молодоженам (46%), тамада (43%), выкуп невесты и проезд свадебного кортежа (38%), праздничная дискотека (34%), венчание или другая религиозная церемония (31%).

В целом, согласно результатам опроса, подавляющее большинство респондентов рационально смотрят на свадьбу. По мнению 77% опрошенных, к свадебному торжеству нужно относиться адекватно желаниям и финансовым возможностям.

Газета добавляет, что 11% респондентов считают, что свадебное торжество при заключении брака не обязательно, а 12% затруднились дать ответ. Социологи считают последнюю цифру слишком большой, что может значить, что к свадьбе относятся как к очень затратному и обременительному для бюджета мероприятию.

Отмечается, что опрос проводился во всех регионах России среди 1200 человек.