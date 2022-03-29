Россияне рассказали, сколько денег они хотят получать после окончания вузов

Почти половина молодых жителей России после окончания вузов хотели бы получать от 50 до 70 тысяч рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

Такие цифры назвали 44% опрошенных. Ещё 30% респондентов согласились получать менее 40 тысяч рублей, а 10% респондентов сказали, что уровень дохода для них не важен.

Также молодые люди рассказали о том, где они хотели бы работать. 17% заявили о желании открыть своё дело. 14% хотели бы работать в сфере искусства, в IT — 13%, в маркетинге — 12%, в медицине — 11%. Меньше всего желающих работать в сфере образования и услуг.

Отмечается также, что 68% опрошенных уже трудоустроены.

В опросе участвовали 1750 жителей России в возрасте от 18 до 22 лет.