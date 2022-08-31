Россияне рассказали, сколько они готовы потратить на цветы учителям на 1 сентября

Россияне готовы потратить на цветы учителям на День знаний от 1 до 5 тысяч рублей, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса, проведённого страховой компанией «Росгосстрах» и банком «Открытие».

В исследовании поучаствовали 1220 россиян старше 18 лет из всех федеральных округов.

Выяснилось, что цветы педагогам на День знаний купят 82% родителей. При этом 32% опрошенных планируют дарить букет только классному руководителю, ещё 22% — нескольким учителям, а 22% россиян хотят участвовать в покупке только общего букета от класса. 18% вовсе не собираются дарить цветы.

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25% респондентов планируют потратить на цветы от 1 до 3 тысяч рублей, ещё 24% — от 3 до 5 тысяч, а 29% — до 1 тысячи. 15% заявили, что соберут букет бесплатно в собственном саду.

16% россиян также сочли букеты учителям пустой тратой денег, а 23% сказали, что благодарить педагогов стоит, но расходы на это слишком велики.

Ранее преподаватели назвали конверт с деньгами самым желанным подарком на 1 сентября, а цветы отнесли в категорию не настолько предпочтительных презентов.

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