Россияне с 2021 года будут есть больше мяса, рыбы, овощей и фруктов

Заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в интервью, опубликованном в "Российской газете", заявила, что с 2021 года начнется пересмотр состава потребительской корзины.

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"Потребительскую корзину намечается пересмотреть с 2021 года. Планируется улучшить качество минимального набора продуктов, чтобы приблизить его к рациональным нормам здорового питания. Например, повысить ценность минимального набора за счет увеличения объемов мяса, рыбы, молока, яиц, овощей и фруктов. В то же время — снизить хлебопродукты, картофель, маргарин и другие жиры", — сказала Голикова.

"Что касается соотношения стоимости непродовольственных товаров и услуг со стоимостью продуктов питания, предусмотренных в потребительской корзине, то оно будет уточнено с учетом изменений в структуре потребительских расходов", — добавила она.

Голикова отметила, что потребительские корзины будут пересмотрены во всех российских регионах: "А для разработки новой потребительской корзины в целом по Российской Федерации в Минтруде создана рабочая группа, в которую вошли представители Госдумы, Совета Федерации, профсоюзы, представители объединений работодателей и научных организаций".