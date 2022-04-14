Россияне с начала марта стали чаще покупать алкоголь

С середины марта россияне стали покупать гораздо больше пива, водки и джина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании NielsenIQ.

«Пик продаж алкоголя пришёлся на 10-ю и 11-ю недели года, завершившиеся, соответственно, 13 и 20 марта», — отмечают эксперты.

За указанное время россияне купили на 60% больше джина, на 9-15% больше пива и на 10-13% больше водки.

Также исследователи отмечают, что ажиотажный спрос на бакалею, наоборот, снизился. Продажи сахара и продуктов длительного хранения нормализовались.

Ранее сообщалось, что компания, которая производит товары под брендами Durex, Calgon и Nurofen, передаст свой бизнес в России.