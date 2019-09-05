Россияне смогут оформить ДТП при помощи смартфона

Правительство утвердило последний элемент, который даст возможность работать сервису по оформлению ДТП, сообщает РБК.

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Прочее Систему записи к врачам через интернет изменят на Алтае

Водители, попавшие в ДТП, смогут оформить его без вызова сотрудников ГИБДД и заполнения бумаг через интегрированное с порталом "Госуслуги" приложение.

Данные, необходимые страховщикам, будут передаваться из личного кабинета автовладельца и ему останется только загрузить фотографии с места аварии. Воспользоваться услугой можно будет в случае, когда оба водителя сделали фотографии с места ДТП, застрахованы на портале госуслуг и не имеют разногласий по поводу происшествия.

1 ноября в тестовом режиме проект запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.