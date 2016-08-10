Россияне смогут путешествовать по стране по программе "Отпуск по обмену"

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Россияне могут начать путешествовать по стране, обмениваясь друг с другом жильем. Член координационного совета Национальной родительской ассоциации Татьяна Батышева стала автором программы "Отпуск по обмену", передает Радио "Комсомольская правда".

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина отметила, что это позволит съездить на отдых социально незащищенным группам россиян. Она отметила, что сейчас не каждый может отправиться в путешествие из-за высоких цен на аренду жилья. Самой серьезной проблемой может стать юридическая сторона этого вопроса.

"Возникает очень много вопросов и сложностей. Но любое новое дело, когда оно предлагается, возникает, всегда требует осмысления, определенного подхода и опыта. И до тех пор, пока не будет опыта, не возникнут как раз те вопросы, которые могут появиться только после опытного применения чего-то нового", – цитирует "КП" Гостенину.

В материале сказано, что пока еще нет точной даты старта программы "Отпуск по обмену". Предполагается, что она будет запущена в текущем году.