Россияне стали чаще откладывать деньги, но накоплений надолго им не хватит

Россияне стали чаще откладывать деньги, но накопленных средств большинству хватит не более чем на три месяца. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос компании “Росгосстрах Жизнь”.

79% респондентов заявили, что у них есть финансовая подушка, 58,5% смогли отложить до 100 тысяч рублей. От 100 до 300 тыс. накопили 38% опрошенных, а более 300 тысяч — только 2%. Ещё 1,5% смогли отложить более миллиона рублей.

62% россиян считают, что этих денег им хватит не более чем на три месяца. 20% уверены, что смогут прожить на накопления от трёх до шести месяцев, 15% — полгода-год, 2% — до трёх лет и ещё 2% считают, что денег им хватит более чем на три года.