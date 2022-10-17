Россияне стали чаще платить картами «Мир» через смартфоны

Владельцы карт ВТБ «Мир» за девять месяцев 2022 года оплатили смартфонами покупки на сумму почти 70 млрд рублей. Это в пять раз больше, чем годом ранее. При этом в третьем квартале оборот увеличился на четверть по сравнению со вторым.

Чаще всего смартфонами расплачиваются в супермаркетах — на них в сентябре пришлось 40% оборота. На втором месте — траты в кафе и ресторанах: там клиенты ВТБ совершили 11% от общего объёма Pay-платежей. Ещё по 9% приходится на покупку бытовой техники и товаров для дома, а также на одежду, обувь и аксессуары. Замыкает пятёрку оплата медцентров и салонов красоты (4%).

«Сегодня владельцам смартфонов на Android доступны удобные Pay-сервисы, позволяющие расплачиваться картой „Мир“ за товары и услуги в одно касание. Держатели карт уже оценили преимущество этого способа оплаты и активно пользуются им для повседневных покупок», — сказала начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

Также растёт популярность цифровых карт. Ими можно расплачиваться за покупки не только с помощью смартфона, но и в интернет-магазинах. По итогам трёх кварталов оборот по ним достиг 48 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза год к году. В третьем квартале он вырос на 14% к апрелю-июню.

Цифровыми картами клиенты ВТБ чаще всего оплачивают покупки и онлайн-заказы в супермаркетах (24%), гипермаркетах DIY-сегмента (18%), магазинах одежды и обуви (6%). Также их используют в сервисах путешествий — на приобретение авиа и ж/д билетов и бронь отелей в сентябре пришлось 9% оборота по цифровым картам.